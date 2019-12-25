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В Харьковской области следователь продавал в РФ информацию с закрытым доступом

Правоохранители в Харьковской области выявили факты несанкционированного распространения информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах, следователем Нацполиции. Установлено, что деньги за информацию он получал с территории РФ.

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Мужчину задержали 24 декабря
Мужчину задержали 24 декабря
Фото: vppnr.gp.gov.ua

В Харьковской области задержали следователя Главного управления Нацполиции области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах.

Установлено, что 24 января, 22 февраля и 14 мая полицейский получил деньги за свои услуги в сумме 16 350 грн.

24 декабря он в очередной раз пытался продать служебную информацию, за что получил 1300 грн. После этого следователя задержали.

"Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денег с территории Российской Федерации за распространение информации с ограниченным доступом", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Проводятся обыски и другие следственные действия, устанавливаются другие служебные лица, причастные к преступлению.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, военная прокуратура, правоохранители, расследование, Нацполиция, следователь
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