В Харьковской области следователь продавал в РФ информацию с закрытым доступом

В Харьковской области задержали следователя Главного управления Нацполиции области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах.
Установлено, что 24 января, 22 февраля и 14 мая полицейский получил деньги за свои услуги в сумме 16 350 грн.
24 декабря он в очередной раз пытался продать служебную информацию, за что получил 1300 грн. После этого следователя задержали.
"Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денег с территории Российской Федерации за распространение информации с ограниченным доступом", – отметили в пресс-службе прокуратуры.
Проводятся обыски и другие следственные действия, устанавливаются другие служебные лица, причастные к преступлению.