В Харьковской области три рыбака погибли, провалившись под лед

Водолазы достали из водоемов тела двух из трех мужчин, которые погибли, провалившись под лед во время рыбалки, сообщили в Госсслужбе по чрезвычайным ситуациям.

22 февраля в Харьковской области трое мужчин провалились под лед и погибли, сообщает пресс-центр регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Первый случай произошел на пруду в селе Прудянка Дергачевского района. По предварительным данным, местные жители пытались помочь 80-летнему рыбаку, но им не удалось сделать это из-за хрупкого льда. После этого вызвали спасателей, которые нашли и подняли на поверхность тело мужчины.

Еще один мужчина погиб в селе Мартовое на Печенежском водохранилище. Там водолазы ГСЧС достали из воды тело 51-летнего рыбака.

"Также 22 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере вблизи села Эсхар Чугуевского района провалился рыбак. К месту происшествия прибыло подразделение ГСЧС, но спасти мужчину уже не было возможности, он утонул еще задолго до прибытия сотрудников службы спасения. Погибшим оказался 75-летний местный житель", – сказано в релизе.

Тело этого мужчины спасатели будут искать сегодня.

В ведомстве отметили, что причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами личной безопасности, и призвали не выходить на лед.