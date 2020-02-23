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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области три рыбака погибли, провалившись под лед

Водолазы достали из водоемов тела двух из трех мужчин, которые погибли, провалившись под лед во время рыбалки, сообщили в Госсслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Погибшие вышли рыбачить на тонкий лед
Погибшие вышли рыбачить на тонкий лед
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

22 февраля в Харьковской области трое мужчин провалились под лед и погибли, сообщает пресс-центр регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Первый случай произошел на пруду в селе Прудянка Дергачевского района. По предварительным данным, местные жители пытались помочь 80-летнему рыбаку, но им не удалось сделать это из-за хрупкого льда. После этого вызвали спасателей, которые нашли и подняли на поверхность тело мужчины. 

Еще один мужчина погиб в селе Мартовое на Печенежском водохранилище. Там водолазы ГСЧС достали из воды тело 51-летнего рыбака. 

"Также 22 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере вблизи села Эсхар Чугуевского района провалился рыбак. К месту происшествия прибыло подразделение ГСЧС, но спасти мужчину уже не было возможности, он утонул еще задолго до прибытия сотрудников службы спасения. Погибшим оказался 75-летний местный житель", – сказано в релизе. 

Тело этого мужчины спасатели будут искать сегодня. 

В ведомстве отметили, что причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами личной безопасности, и призвали не выходить на лед. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/2944905692196834

Теги: ГСЧС, Харьковская область, водолазы, спасатели, водоемы, рыбалка, погибшие
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