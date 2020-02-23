В Пакистане произошел обвал мрамора, погибли по меньшей мере девять человек

Общее число людей, которых зацепило обвалившимся мрамором в пакистанском округе Бунер, превышало 30 человек.

22 февраля в округе Бунер на севере Пакистана произошел обвал на месторождении мрамора. Об этом сообщает агентство TNN.

Обвал накрыл более 30 человек.

Агентство отмечает, что спасатели достали девять тел погибших и восемь пострадавших

Источники TNN говорят, что число жертв может возрасти в связи с тем, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, а также из-за неизвестной пока судьбы других приваленных.

Причина обвала пока не названа.

Выработка, где произошел обвал, не использовалась, но возле нее обедали работники других шахт.