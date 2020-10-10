В Херсоне подстрелили местного активиста – СМИ

По данным сайта "Мой Херсон", жертвой нападения со стрельбой стал Артур Лапенко (Скрудж), который фигурирует в деле о поджоге бара.

Вечером 9 октября на набережной парка Славы в Херсоне стреляли в 35-летнего местного жителя, пострадавший доставлен в больницу, об этом сообщил департамент коммуникаций областного управления Национальной полиции.

"Причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", – отметили в полиции.

В городе введен план "Сирена".

Издание "Мой Херсон" информирует, что жертвой нападения стал Артур Лапенко, известный как Скрудж. Выстрелов было три, две пули попали в мужчину, выяснили журналисты.

Палату, где лежит раненый, охраняют его друзья и знакомые.

Лапенко фигурирует в уголовном производстве о поджоге бара в Скадовске в январе. Инцидент произошел после конфликта владельца заведения с активистом "Национального корпуса", в поджоге, по данным полиции, кроме Скруджа, принимал участие председатель херсонского отделения партии Никита Тютюнник, писал "Херсон типичный".