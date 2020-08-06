Херсонская горбольница прекратила прием и выписку пациентов из-за вспышки COVID-19

Подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции в городской клинической больнице Херсона, состояние здоровья одного заболевшего – средней тяжести. Херсонская область считается благополучной в плане заболеваемости COVID-19.

Выписывать из херсонской больницы будут по результатам ПЦР-теста Фото: luchanskogo.ks.ua

5–6 августа в городской клинической больнице имени Лучанского в Херсоне произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

Среди заболевших – как медработники, так и пациенты, в том числе дети. Один сотрудник медучреждения помещен в областную инфекционную больницу, его состояние – средней тяжести.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 5-го по 18 августа приостановить выписку и прием взрослых и детей как в плановом, так и в неотложном порядке, а также прием беременных и выписку родильниц из этой больницы.

Выписка будет возможна только при наличии отрицательного ПЦР-теста, уточнил главврач больницы Владимир Ларионов.

По состоянию на 6 августа в Херсонской области подтвержден 251 случай инфицирования коронавирусом. Это наименьший показатель в Украине, за исключением Луганской области.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались (+31 человек за последние сутки), 41 527 выздоровели (+997 человек за последние сутки).