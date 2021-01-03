В Хмельницкой области горел женский монастырь

Предполагаемая причина пожара в женском монастыре в Хмельницкой области – нарушение правил эксплуатации печного отопления, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницкой области 2 января горел женский монастырь. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 января.

"На момент прибытия первых подразделений [ГСЧС] горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 м². Огонь быстро распространялся, существовала угроза его распространения на соседние хозяйственные и основные здания монастыря", – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар, а позже его полностью потушили.

Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. В результате происшествия никто не пострадал.

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