В Хмельницкой области горел женский монастырь

В Хмельницкой области 2 января горел женский монастырь. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 января.
"На момент прибытия первых подразделений [ГСЧС] горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 м². Огонь быстро распространялся, существовала угроза его распространения на соседние хозяйственные и основные здания монастыря", – говорится в сообщении.
Спасатели локализовали пожар, а позже его полностью потушили.
Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. В результате происшествия никто не пострадал.