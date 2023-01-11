В Хмельницкой области три человека отравились выхлопами генератора, двое скончались – ГСЧС

"Тихая смерть" забрала двух мужчин, третий в больнице. [...] В селе Великая Березна Полонской теробщины на территории одного из сельхозпредприятий были обнаружены тела двух мужчин, 36-ти и 54-х лет, которые по предварительной информации отравились угарным газом от генератора", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что еще один мужчина – "41-летний коллега" – отправлен в больницу в стабильном состоянии.

Спасатели напомнили, что "генератор должен работать исключительно на улице, ни в коем случае его нельзя включать в помещении, даже с вентиляцией".