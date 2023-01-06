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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Хмельницком двое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

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В ГСЧС вновь призвали соблюдать правила пожарной безопасности
В ГСЧС вновь призвали соблюдать правила пожарной безопасности
Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

В Хмельницком два мальчика трех и 14 лет отравились угарным газом, их отправили в больницу. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, это произошло из-за неисправности газового котла. 

"Чаще всего случаи отравления угарным газом происходят вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения элементарными требованиями правил пожарной безопасности", – добавили в ГСЧС.

Спасатели призвали соблюдать требования безопасности: не использовать отопительные приборы при отсутствии тяги в трубе; при установке газовой колонки или котла предусматривать отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания; следить за тем, чтобы во время сильного ветра, дождя, тумана в дымовом канале на возникла обратная тяга.

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Контекст:

В ноябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что в Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах – из-за отключений света люди стали чаще использовать несертифицированную продукцию для обогрева и приготовления пищи, при этом нарушая правила пожарной безопасности.

Теги: ГСЧС, отопление, отравление, дети
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