В Хмельницком двое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

По информации спасателей, это произошло из-за неисправности газового котла.

"Чаще всего случаи отравления угарным газом происходят вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения элементарными требованиями правил пожарной безопасности", – добавили в ГСЧС.

Спасатели призвали соблюдать требования безопасности: не использовать отопительные приборы при отсутствии тяги в трубе; при установке газовой колонки или котла предусматривать отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания; следить за тем, чтобы во время сильного ветра, дождя, тумана в дымовом канале на возникла обратная тяга.