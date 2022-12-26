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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве на Жилянской горел разрушенный российским дроном дом. Жильцы добиваются его восстановления

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В разрушенном дроном доме, где сейчас не живут люди, внезапно начался пожар
В  разрушенном дроном доме, где сейчас не живут люди, внезапно начался пожар
Фото: Будинок на Жилянській / Facebook (архив)

Ранним утром 25 декабря в Киеве произошел пожар в доме на улице Жилянской, 116. Об этом сообщили в ГСЧС.

"Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло на цокольном этаже пятиэтажного недействующего дома", – говорится в сообщении.

Огонь потушили примерно за час. В результате пожара никто не пострадал. ГСЧС устанавливает причины возгорания.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/pfbid04tbHaSeMyc2eKjS7vi8SaGzwaezwGXuXPNQVg8PK2sspfBe2W8mrbWsc377WUbLal

Ряд киевских изданий обратил внимание, что именно по этому адресу находится дом, частично разрушенный дроном иранского производства во время массированной атаки 17 октября. 

У этого здания нет официального статуса памятника, но оно имеет архитектурную и историческую ценность, считают специалисты. 

Активисты создали петицию с просьбой восстановить историческое здание, она набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов. Однако в Киевсовете отклонили ее. "Разрушенные и поврежденные конструктивные элементы и инженерные сети здания, как и жилой объект в целом, восстановлению не подлежат",   заявил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на результаты обследования "Киевэкспертизы". 

Жителям разрушенного дома на Жилянской предложили квартиры в новостройке за Красным Хутором или денежную компенсацию. Однако они не соглашаются с такими вариантами и требуют восстановить здание: создают ОСМД, проводят независимую экспертизу и готовы приобщиться к восстановлению финансово, пишет The Village. В группе в Facebook "Дом на Жилянской" жители подчеркивали, что дрон повредил пять квартир, но не разрушил здание полностью, его фундамент цел. 

Контекст:

17 октября оккупанты выпустили по столице 28 дронов, большую их часть сбила противовоздушная оборона. Долетевшие беспилотники повредили энергетические объекты

Один из дронов попал в жилой дом. Погибли пять человек. Среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка

Кличко показал обломок одного из дронов-камикадзе, на нем видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует беспилотники иранского производства Shahed-136).

Теги: Киев, пожар, ГСЧС, война России против Украины, дом, восстановление, дрон-камикадзе
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