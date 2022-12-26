В Киеве на Жилянской горел разрушенный российским дроном дом. Жильцы добиваются его восстановления

В разрушенном дроном доме, где сейчас не живут люди, внезапно начался пожар Фото: Будинок на Жилянській / Facebook (архив)

"Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло на цокольном этаже пятиэтажного недействующего дома", – говорится в сообщении.

Огонь потушили примерно за час. В результате пожара никто не пострадал. ГСЧС устанавливает причины возгорания.

Ряд киевских изданий обратил внимание, что именно по этому адресу находится дом, частично разрушенный дроном иранского производства во время массированной атаки 17 октября.

У этого здания нет официального статуса памятника, но оно имеет архитектурную и историческую ценность, считают специалисты.

Активисты создали петицию с просьбой восстановить историческое здание, она набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов. Однако в Киевсовете отклонили ее. "Разрушенные и поврежденные конструктивные элементы и инженерные сети здания, как и жилой объект в целом, восстановлению не подлежат", – заявил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на результаты обследования "Киевэкспертизы".

Жителям разрушенного дома на Жилянской предложили квартиры в новостройке за Красным Хутором или денежную компенсацию. Однако они не соглашаются с такими вариантами и требуют восстановить здание: создают ОСМД, проводят независимую экспертизу и готовы приобщиться к восстановлению финансово, пишет The Village. В группе в Facebook "Дом на Жилянской" жители подчеркивали, что дрон повредил пять квартир, но не разрушил здание полностью, его фундамент цел.