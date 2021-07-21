В Ивано-Франковске прооперировали ребенка, проглотившего семь магнитов

Отмечается, что ребенок проглотил опасные элементы игрушки еще за 17 дней до того, однако на самочувствие не жаловался. Поскольку предметы не продвигались в кишечнике, врачам пришлось извлечь их посредством операции.

Во время операции хирурги обнаружили сращение стенки тонкой кишки, где находились четыре магнита, со стенкой слепой кишки, где были три магнита. Медики провели резекцию тонкой и слепой кишки, удалили магниты и ушили стенки тонкой и слепой кишки.

Фото: odkl.if.ua

"Обычно дети в подобных случаях оперируются после образования перфорации кишки и развития перитонита. Но данный случай, к счастью ребенка, обошелся без такого опасного осложнения", – отметили в больнице.

В январе газета "Сегодня" сообщала о 12-летнем мальчике, который проглотил 25 магнитов. Ему также пришлось делать операцию.