В Карпатах погиб турист из Киева, его сын получил обморожения – ГСЧС

5 апреля спасатели провели две поисковые операции в Карпатах Фото: depositphotos.com

Последним известным местом их пребывания была долина Струнга. Однако там спасатели не обнаружили следов заблудившихся.

"Ночью волонтеры обнаружили сына с признаками обморожения ног на румынской стороне. Также при проведении поисков было обнаружено тело мужчины. Решается вопрос их транспортировки на территорию Украины", – сообщили в посте.

5 апреля спасатели проводили еще одну поисковую операцию. Группа туристов потерялась в районе Мармаросского массива в Закарпатской области.

"Речь шла о группе из семи человек, включая проводников, нуждающихся в помощи. Их поисками занимались спасатели совместно с пограничниками. Последние обнаружили людей в заброшенном доме лесника в горной долине Лисья", – рассказали спасатели

Сотрудники ГСЧС доставили туристов в село Деловое и передали пограничникам.