В Киеве активисты требуют от правоохранителей расследования смерти волонтера Кучапина

Активисты под зданием Министерства внутренних дел Украины требуют отработать версию об убийстве волонтера Алексея Кучапина; провести химическую экспертизу; проверить, угрожали ли волонтеру и действительно ли активист помогал жертвам квартирных афер, а также отстранить тех, кто ведет сейчас следствие о смерти активиста.

Сегодня несколько десятков человек пришли под здание Министерства внутренних дел Украины с требованием расследовать дело о смерти волонтера и руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина. Об этом сообщает телеканал hromadske.

"Мы не верим, что Алексей умер своей смертью. Он верующий и не мог совершить самоубийство", – отметила одна из организаторов акции Наталья Лунь.

Активисты требуют от правоохранителей отработать версию об убийстве Кучапина; провести химическую экспертизу; проверить, угрожали ли Алексею и действительно ли активист помогал жертвам квартирных афер, а также отстранить тех, кто ведет сейчас следствие.

Несмотря на заявление родственников Кучапина о том, что они доверяют официальной версии полиции, активисты все равно требуют расследовать дело.

К участникам акции вышел заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который заявил: "Следствие принимает во внимание все. Поэтому если у кого-то есть какая-то конкретная информация о последних днях Алексея Кучапина, то, пожалуйста, предоставляйте ее следствию".

Он добавил, что вскрытие тела активиста было проведено.

Кучапин был известным волонтером, который помогал бездомным, сиротам, инвалидам и пожилым людям. По словам его друзей, в последнее время он занимался расследованием дел, связанных с торговлей детьми, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам.

Тело волонтера нашли 21 июля в съемной квартире в Киеве. Судмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли таблетки и оставленную на столе записку, содержание которой не раскрывается.

Также в полиции отметили, что на момент обнаружения мужчина был мертв уже около пяти дней.

Незадолго до смерти в своем Facebook Кучапин написал, что 6 июля у него родилась дочь.