В Киеве иностранцы обокрали квартиру сотрудника МВД

Сообщается, что задержанных подозревают в совершении нескольких краж.

"О двух квартирных кражах в Соломенском районе правоохранители узнали в конце мая. Злоумышленники отжали пластиковые окна, проникли в помещения и похитили ювелирные изделия, денежные сбережения и другие ценные вещи владельцев. Одной из квартир владеет сотрудник МВД", – сообщили в полиции.

По версии следствия, к совершению преступлений причастна группа иностранцев, которые сейчас живут в Киеве. Оперативники задержали двух фигурантов сразу после совершения кражи в еще одной квартире, на этот раз – в Печерском районе.

Двум фигурантам дела – 25-летнему и 35-летнему мужчинам – объявили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. В процессуальном порядке они задержаны и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.