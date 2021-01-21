В Киеве мужчина задушил трех щенков. Ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Киеве 30-летний мужчина убил трех щенков, еще одного травмировал. Полиции он заявил, что собаки надоели.

В Киеве полиция задержала 30-летнего мужчину за убийство трех щенков, ему сообщено о подозрении по факту жестокого обращения с животными. Об этом 21 января заявили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Информация об убийстве животных поступила на спецлинию 102 от жителя Голосеевского района. Им оказался брат убийцы.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил трех собак, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", – рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустовая.

Патрульные сообщили, что провели тестирование правонарушителя на драгере. Он показал 1,98 промилле алкоголя.

"Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, а также мы обратились в Голосеевский районный суд для избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавила следователь.

Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Он уже был судим за незаконное обращение с оружием.