В Киеве полиция задержала экс-нардепа Балашова – адвокат

У Балашова (на фото), по словам его адвоката, будут проблемы со здоровьем Фото: Геннадий Балашов / Facebook

Задержание провели сотрудники Печерского управления полиции "в связи со стычкой со следователем", отметил Черезов.

Издание опубликовало фотографию Балашова в наручниках.

Фото: strana.ua

Источники "Страны" утверждают, что Балашова задержали после драки с правоохранителями.

Адвокат экс-нардепа отметил, что следующую ночь Балашов в изоляторе временного содержания.

В Facebook Черезов сообщил, что Балашова задержали в РОВД "при непонятных следственных действиях".

"Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего "посещения" РОВД у Балашова будут явные проблемы со здоровьем", – написал адвокат.