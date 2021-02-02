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ПОЛИТИКА

Балашов проиграл суд против предпринимательницы о защите чести и достоинства

В 2019 году украинский бизнесмен, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов записал видеоблог о бизнесвумен, собственнице ивент-агентства Arena CS Яне Матвийчук, в котором назвал ее "схематозницей-рецидивистом" и "схематозницей-казнокрадом". Матвийчук подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и выиграла его.

Суд обязал Балашова опровергнуть высказывания о Матвийчук
Суд обязал Балашова опровергнуть высказывания о Матвийчук
Фото: balashov_gennadii / Instagram

1 февраля Печерский районный суд Киева удовлетворил иск украинской предпринимательницы, блогера, собственницы ивент-агентства Arena CS Яны Матвийчук к украинскому бизнесмену, лидеру партии "5.10" Геннадию Балашову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Копия судебного решения есть в распоряжении интернет-издания "ГОРДОН"

Матвийчук ведет бизнес-блог в Instagram и YouTube, используя ник "Бизнес Фея". 

В 2019 году предпринимательница обратилась в суд и попросила его признать информацию, которую Балашов озвучил в своем видеоблоге 27 февраля 2019 года, недостоверной и нарушающей ее личные неимущественные права. Тогда он опубликовал в YouTube видео под названием "Реалии бизнеса, обнал ООН и ЕС, Бизнес Фея, заработок и экономика", посвященное Матвийчук. Он назвал ее "схематозницей-рецидивистом" и "схематозницей-казнокрадом".

"Она транспортер, то есть ей перечисляют деньги за ивент, она должна его отмыть и, судя по всему, большую часть в виде наличных вернуть", – заявил, в частности, Балашов. 

Судья Олеся Батрин решила полностью удовлетворить иск Матвийчук и обязала Балашова не позднее чем через месяц после вступления приговора в силу опровергнуть вышеуказанные высказывания таким же образом, каким они были распространены. 

Стороны могут подать апелляцию в течение 30 дней.  

В видеоблоге в 2020 году Матвийчук назвала себя и Балашова "потенциальными украинскими либертарианцами". Она рассказала, что в свое время записала несколько интервью с бизнесменом и что у них были нормальные отношения. Ситуация изменилась в 2019 году, когда во время президентской избирательной кампании она сделала с Балашовым новое интервью.

"После этого у Гены снесло крышу, он, наверное, послушал вопросы от меня, когда кто-то не понимает его идею (может, Гена просто чокнутый), и записал огромное [видео], раскрывающее какие-то мои схемы в бизнесе. Абсолютно неадекватное, абсолютная неправда, назвал меня какими-то дикими словами", – рассказала Матвийчук. 

При этом бизнесвумен подчеркнула, что она за то, "чтобы все примирились".

"Надо всем все простить, особенно либертарианцам. Надо быть вместе, чтобы отстаивать свои интересы. Я бы и с Геной примирилась. Но у меня для Гены есть условие – надо, чтобы Гена восстановил справедливость, признал, что в своем видео он факты взял с потолка. Когда он это сделает, удалит видео, выпустит видео-опровержение с извинениями, то, конечно же, я с ним примирюсь", – сказала Матвийчук.  

Теги: Геннадий Балашов, YouTube, Печерский суд, суды
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