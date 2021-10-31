В Киеве произошло ДТП с участием шести автомобилей и маршрутки – СМИ

В сообщении говорится, что столкнулись "сразу семь машин, в том числе и маршрутка".

На видео, обнародованном каналом, видны несколько автомобилей, пострадавших в ДТП и маршрутка, съехавшая с дороги.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.