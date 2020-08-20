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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве пьяный мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, угрожал его взорвать

Информация о наличии взрывчатки у посетителя супермаркета в Святошинском районе Киева не подтвердилась, сообщила полиция.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Чернобыльской
Инцидент произошел в супермаркете на улице Чернобыльской
Фото: Киев Оперативный / Facebook

В Киеве 20 августа мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете. Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в магазине "Велмарт" на улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы.

"Из магазина поступил вызов на [линию] "102", что там находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех подорвать", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1061085727620846

Позже пресс-служба полиции Киева сообщила в Facebook, что информация о наличии взрывчатки у мужчины не подтвердилась.

"В столичную полицию поступило сообщение, что в супермаркете на улице Чернобыльской неизвестный устроил конфликт с охраной и угрожает пакетом, в котором якобы находится взрывчатка... Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него админпротокол за появление в общественных местах в пьяном виде (ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3213907878664961

Теги: Киев, полиция, взрывчатка, магазин
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