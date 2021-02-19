В Киеве водитель убил пешехода. Ударил его, тот упал и умер – Геращенко

Мужчина, который на пешеходном переходе нанес два удара пешеходу, а затем скрылся, задержан, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

19 февраля в Киеве водитель Hyundai нанес два удара пешеходу и скрылся, травмы оказались смертельными. Видео с камер наблюдения обнародовали в Telegram-канале "Киев оперативный". Информацию "Стране" подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что инцидент произошел на пешеходном переходе. Один из пешеходов подошел к авто и сказал что-то водителю. Тот вышел из автомобиля, нанес два удара пешеходу – и он упал. Обидчик сразу же уехал, полиция ввела план "Перехват".

По словам Геращенко, инцидент произошел в 14.48.

"Водитель убил пешехода. Ударил его, тот упал и умер. Ловим водителя. Не исключено, что бытовуха", – сказал он.

Позже замминистра написал в Facebook, что водителя задержали примерно через час после происшествия.