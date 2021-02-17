ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве с балкона на 16-м этаже выпала 15-летняя девушка. Это второй подобный случай в столице за два дня

Выпавшая из балкона несовершеннолетняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает полиция Киева.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве
Фото: depositphotos.com

В Дарницком районе Киева 17 февраля из общего балкона на 16-м этаже многоэтажки выпала 15-летняя девушка. Об этом в Facebook сообщает полиция Киева.

"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики", – говорится в сообщении.

В результате падения несовершеннолетняя получила несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3713636595358751

Это второй подобный случай в Киеве за последние два дня. Накануне с балкона на 14-м этаже выпала 13-летняя девочка. Инцидент, который привел к гибели ребенка, также произошел в Дарницком районе столицы.

Аналогичный случай произошел в Киеве 2 февраля. С балкона 17-го этажа дома на улице Михаила Максимовича выпала девочка 2007 года рождения. Она также погибла на месте.

Теги: Киев, убийство, полиция, правоохранители, дети, уголовное производство, балкон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хилтон объявила о помолвке
Хилтон объявила о помолвке
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS