В Киеве с балкона на 16-м этаже выпала 15-летняя девушка. Это второй подобный случай в столице за два дня

Выпавшая из балкона несовершеннолетняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает полиция Киева.

В Дарницком районе Киева 17 февраля из общего балкона на 16-м этаже многоэтажки выпала 15-летняя девушка. Об этом в Facebook сообщает полиция Киева.

"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики", – говорится в сообщении.

В результате падения несовершеннолетняя получила несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Это второй подобный случай в Киеве за последние два дня. Накануне с балкона на 14-м этаже выпала 13-летняя девочка. Инцидент, который привел к гибели ребенка, также произошел в Дарницком районе столицы.

Аналогичный случай произошел в Киеве 2 февраля. С балкона 17-го этажа дома на улице Михаила Максимовича выпала девочка 2007 года рождения. Она также погибла на месте.