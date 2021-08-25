В Киевской области мужчина ночью залез в чужой дом, порезал одного ребенка и сломал нос другому

В полиции рассказали, что получили сообщение от жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина причинил телесные повреждения ее сыну и дочери – у восьмилетнего мальчика резаная рана в области грудной клетки, а у 14-летней девочки разбит нос.

"Около трех часов ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, мужчина увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну, он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери – разбитый нос", – говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу.

Неподалеку от дома семьи полицейские задержали 26-летнего жителя Бучанского района, которого подозревают в нападении. Ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса – ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Мужчине грозит пожизненное заключение. О мотивах нападения полиция ничего не сообщает.