В Киевской области подсудимый напал на конвоиров и скрылся, его уже задержали – полиция

"Во время вывода подсудимого из автозака злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. Впрочем, наслаждаться свободой пришлось только час, по горячим следом беглеца задержали", – написал он.

По данным правоохранителя, речь идет о 31-летнем уроженце Полтавской области, который неоднократно был судим за кражи.

Задержали беглеца в Броварах, уточнил начальник полиции региона.

"Находился в СИЗО, куда и вернется. Впрочем, теперь будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и бегство из-под стражи", – заявил Небитов.