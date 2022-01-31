В Киевской области поезд протаранил маршрутку

ДТП произошло на перекрестке улиц Чкалова и Центральной. 47-летний водитель автобуса "Богдан" выехал на железнодорожный переезд.
Что именно произошло, непонятно: в сообщении говорится, что водитель выехал на нерегулируемый переезд. При этом патрульная полиция пишет, что переезд был регулируемым и водитель проехал на запрещенный сигнал светофора.
Пассажиров в момент происшествия в маршрутке не было. Пострадавшего водителя доставили в больницу с различными травмами. Алкоголя в его крови не обнаружено.
Видео с места событий опубликовала телекомпания "Магнолія-ТВ".