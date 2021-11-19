В Киевской области предприниматель расстрелял грабителей, которые ночью проникли в его дом – полиция

"У женщин требовали драгоценности и наличные деньги. На подозрительный шум отреагировал глава семьи, он вышел с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по нападающим. Злоумышленники в панике бросились бежать – кто в дверь, кто в окно. Хозяин сразу вызвал полицию, была введена специальная полицейская операция, привлечены необходимые силы и средства для перекрытия периметра. К поиску злоумышленников привлекли служебных собак", – написал Небитов.

По его словам, кинолог Николай Вдовенко обратил внимание на то, что злоумышленники, убегая через изгородь, оставили на ней следы крови.

"Овчарка Некст взяла след и бросилась вдогонку. В темноте среди леса пес километр за километром преследовал злодеев. Затем вдруг свернул к одному из дубов, где скрывался грабитель. Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он поймал три пули", – отметил глава полиции региона.

Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала второго злоумышленника, гражданина Казахстана. Обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.