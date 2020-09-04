Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гардеробщицы Верховной Рады

В конце июня 2019 года 66-летняя Антонина Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады, поехала на дачу в Киевской области и пропала, позже было найдено ее тело. Спустя год правоохранители нашли вероятного убийцу женщины – он причастен еще как минимум к пяти нападениям на женщин с грабежом и изнасилованием.

Правоохранители Киевской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады летом 2019 года. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал начальник Главного управления Нацполиции области Андрей Небитов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, злоумышленник причастен еще как минимум к пяти нападениям на женщин с грабежом и изнасилованием без летального исхода.

Небитов напомнил, что в июле прошлого года сотрудница Верховной Рады была ограблена и найдена задушенной в Киевской области. По его словам, полиция отработала все факты ограблений и насильственных преступлений, которые были совершены в Киевской и Житомирской областях, и вышла на подозреваемого.

Мужчина 1967 года рождения был пять раз судим за совершение корыстных и насильственных преступлений. Последний раз он пять лет отсидел за грабеж и вышел на свободу в 2016 году. После выхода на свободу подозеваемый проживал по указанному правоохранителям адресу, нигде не работал, жил за счет грабежей.

Преступник убил 66-летнюю гардеробщицу Антонину Шпир, потому что она оказала сопротивление при грабеже и попытке изнасилования. Остальные пятеро потерпевших, которые установлены следствием, остались живы.

По словам Небитова, пострадавших от действий злоумышленника может быть больше, он призвал возможных жертв задержанного сообщить об этом полиции.

На данный момент злоумышленнику объявили о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании, его взяли под стражу.

В конце июня Шпир поехала на дачу в Киевской области и пропала, ее искали два дня. 3 июля тело женщины нашли на кукурузном поле знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения.