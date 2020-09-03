В Киевской области 22 человека устроили перестрелку

В результате перестрелки в городе Украинка Киевской области несколько человек получили ранения, сообщили в полиции.

Полиция установила, что в стрельбе участвовали россияне Фото: depositphotos.com

В городе Украинка Киевской области группа людей, приехавших из Киева, устроила перестрелку. Правоохранители установили причастность к инциденту 22 лиц, говорится в сообщении полиции области.

В полиции отметили, что приезжие устроили стрельбу из автоматического оружия, местные жители ответили им огнем из охотничьего. Всего прозвучало около 10 выстрелов, несколько человек получили ранения.

Правоохранители прибыли на место происшествия спустя 20 минут, однако участники стрельбы и сотрудники кафе убрали гильзы и уничтожили следы происшествия. Полиция провела обыск и изъяла видео с камер наблюдения.

Полицейские установили, что к стрельбе причастны 15 местных жителей и семь приезжих лиц из столицы, в томе числе и граждане Российской Федерации. Сейчас уже проведено 10 обысков по адресам участников инцидента.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296, ст. 396 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия и сокрытие преступления).