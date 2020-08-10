Один из участников потасовки в Запорожье был ранен в бедро и предплечье, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В Запорожье произошла стрельба из-за конфликта на парковке возле одного из торговых центров города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Сообщение о том, что возле ТЦ происходит ссора с применением оружия, правоохранители получили 9 августа около 20.45. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники установили, что между мужчиной и женщиной (оба 1971 года рождения) произошла ссора из-за парковки. Словесная перепалка привела к тому, что женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он ее толкнул. Женщина по телефону вызвала на помощь сына (1993 года рождения). Он начал резать ножом колеса микроавтобуса Volkswagen, который принадлежит обидчику его матери. В ответ на это владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем еще несколько – в сторону оппонента. Последний в ходе завязавшейся драки нанес мужчине удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав ему в бедро и предплечье.

Сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнего мужчину на месте совершения преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.