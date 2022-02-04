В Киевской области у диких кабанов выявили африканскую чуму свиней

Туши двух диких кабанов были найдены в угодьях охотничьего хозяйства в Обуховском районе Фото: depositphotos.com

Туши двух диких кабанов были найдены 1 февраля в угодьях Обуховского районного охотничьего хозяйства. Противоэпизоотическая комиссия при Обуховском райсовете утвердила план мер по недопущению распространения чумы свиней.

Зоной защиты объявлены села Обуховского района – Первое Мая, Шевченково, Копачев, Березовое, Старые Безрадичи, Тарасовка с близлежащими территориями.

В зону надзора включили более 20 сел, а также охотничье хозяйство "Трипольский охотник" и несколько сельхозпредприятий.