В Киевской области у диких кабанов выявили африканскую чуму свиней

Туши двух диких кабанов были найдены 1 февраля в угодьях Обуховского районного охотничьего хозяйства. Противоэпизоотическая комиссия при Обуховском райсовете утвердила план мер по недопущению распространения чумы свиней.
Зоной защиты объявлены села Обуховского района – Первое Мая, Шевченково, Копачев, Березовое, Старые Безрадичи, Тарасовка с близлежащими территориями.
В зону надзора включили более 20 сел, а также охотничье хозяйство "Трипольский охотник" и несколько сельхозпредприятий.
Африканская чума свиней – высокозаразная вирусная болезнь, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями во внутренних органах. Для человека АЧС безопасна.