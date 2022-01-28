В Краматорске во время пожара пострадали четыре человека, в том числе два ребенка – ГСЧС

Информацию о пожаре спасатели получили в 20.16. Горела комната на первом этаже двухэтажного дома.

"Во время разведки была спасена женщина 1952 года рождения, ее вынесли на свежий воздух из дома. В результате пожара пострадали двое взрослых – мужчина 1984 года рождения и женщина 1952 года рождения, а также двое детей, девочки 2020-го и 2019 года рождения", – отметили в релизе.

Все пострадавшие находятся в больнице.

Пожар ликвидировали в 21.18, в тушении огня принимали участие 11 спасателей и три единицы техники. Причину инцидента в ГСЧС не назвали.