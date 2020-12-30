В Кропивницком горел многоэтажный дом, пострадал ребенок

Пожар вспыхнул в двух квартирах малосемейного типа, спасатели эвакуировали из горящего дома 18 человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Кропивницком на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар в двух квартирах, есть пострадавшие, сообщила Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 30 декабря.

Пожар вспыхнул 29 декабря в 20.08 в доме по проспекту Университетский, 21 в двух квартирах малосемейного типа, говорится в сообщении. Пожарные эвакуировали из горящего здания 18 человек, среди них шестеро детей.

За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратилось три человека, из них один ребенок. Их госпитализировали, сообщили в ГСЧС.

Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 27 м². Пожар ликвидировали в 21.32.