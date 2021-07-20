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В Крыму грузовик врезался в четыре легковых автомобиля, погибло несколько человек

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Грузовик съехал с дороги в лесные насаждения
Грузовик съехал с дороги в лесные насаждения
Фото: 92.мвд.рф

В Крыму в результате дорожной аварии на трассе "Севастополь – Ялта" 19 июля погибло пять человек, из которых двое – подростки. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского "департамента здравоохранения Севастополя".

Авария произошла в районе горы Гасфорта, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с "москвичом". В нем ехали муж, жена и двое подростков, отметил собеседник агентства.

По его данным, семья, находившаяся в легковом автомобиле, и шофер грузовика скончались.

Управление российского МВД по Севастополю подтвердило гибель пяти человек в ДТП, еще три человека травмированы. Полицейские сообщили, что в аварию попали шесть автомобилей. По предварительной информации, водитель грузовика столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно 700 метров.

После этого грузовик врезался в автомобили Hyundai и Nissan. Далее он наехал на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лесные насаждения, сказано в сообщении.

По словам очевидцев аварии, у самосвала отказали тормоза, поскольку слышался сильный запах гари тормозных колодок, сообщило "Вести.Севастополь"

Видео с автомобильного регистратора опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как "КамАЗ" двигался на большой скорости по встречной полосе. Несколько машин успело разъехаться с грузовиком.

Теги: Крым, ДТП, Севастополь, авария, семья, КамАЗ, подростки, скорость, травмы
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