В Крыму грузовик врезался в четыре легковых автомобиля, погибло несколько человек

Авария произошла в районе горы Гасфорта, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с "москвичом". В нем ехали муж, жена и двое подростков, отметил собеседник агентства.

По его данным, семья, находившаяся в легковом автомобиле, и шофер грузовика скончались.

Управление российского МВД по Севастополю подтвердило гибель пяти человек в ДТП, еще три человека травмированы. Полицейские сообщили, что в аварию попали шесть автомобилей. По предварительной информации, водитель грузовика столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно 700 метров.

После этого грузовик врезался в автомобили Hyundai и Nissan. Далее он наехал на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лесные насаждения, сказано в сообщении.

По словам очевидцев аварии, у самосвала отказали тормоза, поскольку слышался сильный запах гари тормозных колодок, сообщило "Вести.Севастополь".

Видео с автомобильного регистратора опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как "КамАЗ" двигался на большой скорости по встречной полосе. Несколько машин успело разъехаться с грузовиком.