В куриных крыльях, импортируемых из Польши, выявили сальмонеллу – Госпродпотребслужба Украины

Куриные крылья и куриную печень из Польши в течение двух дней должны изъять из обращения в Украине. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В партии куриных крылышек, произведенных в Польше и экспортированных в Украину и Данию, обнаружена сальмонелла. Информация об этом 14 января опубликована в Facebook Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве

Получатель партии курятины – ООО "Агропобутсервис", зарегистрированное во Львовской области.

В ведомстве сообщили, что согласно счету-фактуре из Польши, ООО должно получить также замороженную куриную печень.

"Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", – уточнили в сообщении.