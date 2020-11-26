В Луцке мужчина подрался с патрульными из-за отстутствия маски

В Луцке работники супермаркета отказались обслуживать мужчину без маски. Он оказал сопротивление прибывшим полицейским, из-за чего на него составили несколько админпротоколов.

Нарушитель еще поставил машину на стоянку на месте для водителей с инвалидностью Фото: volynnews.com

В Луцке 25 ноября посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия маски. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Около 14.00 экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и работниками супермаркета. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании", – говорится в сообщении.

Правоохранители сказали мужчине, что он нарушает установлении карантинные нормы, однако в ответ тот оказал сопротивление – дергал патрульных за одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений, одни из патрульных обратился в медицинское учреждение, отметили в полиции.

Кроме того, полицейские установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который поставил на стоянку на месте для водителей с инвалидностью.

Патрульные вызвали место происшествия следственно-оперативную группу. На мужчину составили протокол по статьям Кодекса об административных правонарушениях "пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты" и "остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью".