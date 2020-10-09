Три человека получили травмы и были госпитализированы после подрыва на мине пожарного автомобиля в Луганской области.

Сегодня в Луганской области на мине подорвался пожарный автомобиль, который тушил возгорание в районе населенного пункта Болотенное. Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Пожарный автомобиль АМУР подорвался на взрывном устройстве около 10.00. В результате взрыва травмы получил 35-летний водитель, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуциям.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит, сообщили в управлении.