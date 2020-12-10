В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал подорвать здание

В Мариуполе 30-летний мужчина захватил трех сотрудниц банка и угрожал их подорвать. Он требовал приезда начальника полиции города, спецподразделения КОРД и журналистов.

В Мариуполе Донецкой области мужчина захватил отделение банка и угрожал его подорвать. Он взял в заложники трех сотрудников и требовал прибытия городского руководства полиции. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По информации правоохранителей, злоумышленник зашел в отделение банка в Левобережном районе Мариуполя с коробкой с проводами, в которой, по его словам, было взрывное устройство. Он закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал их подорвать. Захватчик требовал приезда начальника полиции города, спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) и журналистов.

"В течение пяти минут на место прибыли полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы. Была организована работа следственно-оперативной группы, переговорщиков, КОРД, роты спецназначения, взрывотехников и кинологов", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с захватчиком вели переговоры два сотрудника полиции и КОРД, которые предложили обменять двух женщин на себя. Но он отказался, вел себя агрессивно и выдвинул новое условие – позвонить в город Торецк Донецкой области, где он жил раньше. После этого приняли решение задерживать злоумышленника.

30-летнего мужчину из Торецка задержали и обезвредили, а заложниц освободили. Нож и коробку изъяли. В ней не обнаружили взрывоопасных предметов, говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).