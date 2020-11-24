В России мужчина захватил в заложники шестерых детей и угрожает им расправой – СМИ

В городе Колпино под Санкт-Петербургом (Россия) мужчина взял в заложники шестерых детей, сообщает "РИА Новости". Telegram-канал Baza пишет, что перед этим он якобы уличил жену в измене.

В пригороде Санкт-Петербурге (Россия) мужчина захватил в заложники шестерых детей. Об этом "РИА Новости" сообщил источник в силовых структурах.

Они находятся в квартире в одном из домов в городе Колпино. По словам собеседника агентства, злоумышленник пьян и вооружен топором.

В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с мужчиной переговоры.

"Фонтанка" пишет, что мужчина грозится убить детей, ели полицейские не выполнят его требования, но чего хочет мужчина, неизвестно.

Telegram-канал Baza сообщает, что злоумышленник – 38-летний Денис Бельтюков. По данным канала, перед захватом заложников мужчина якобы уличил жену в измене, после чего выгнал ее из квартиры и стал угрожать детям. Позже он заявил, что согласен обменять детей на жену. Среди захваченных в заложники детей трое – родные дети Бельтюкова.

Позже канал также опубликовал видео с места инцидента – на нем мужчина держит нож у горла ребенка и кричит на полицейских.