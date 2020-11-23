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Мужчине, который в Тбилиси брал заложников, предъявили обвинение. Число вменяемых уголовных статей сократили

Житель Тбилиси Леван Зурабишвили, который держал в заложниках 19 человек, обвиняется прокуратурой только в захвате людей, уголовную статью о незаконном владении оружия ему больше не вменяют.

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Расследование ведет МВД
Расследование ведет МВД
Фото: ЕРА

Мужчине, который 20 ноября удерживал заложников в офисе микрофинансового учреждении в столице Грузии Тбилиси, предъявлено обвинение в захвате двух и более лиц. Об этом 22 ноября проинформировала прокуратура страны.

"Расследование МВД показало, что... Л.З. ворвался в здание ООО "Микро бизнес капитал"... взял в заложники 19 человек в здании в обмен на выполнение различных требований, угрожая применить огнестрельное оружие и предметы, похожие на гранаты. ...Л.З. было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса Грузии", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что "по делу назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние на момент совершения преступления".

"Новости-Грузия" уточняет, что обвиняемым является 31-летний житель Тбилиси Леван Зурабишвили.

Издание отмечает, что ранее Зурабишвили вменяли также статью о незаконном хранении и использовании оружия, и предполагает, что формулировку изменили после проведения баллистической экспертизы.

Защита Зурабишвили утверждает, что в офис в Тбилиси тот ворвался "со стартовым пистолетом и гранатой-зажигалкой". 

Захват заложников произошел 20 ноября в офисе микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. МВД сообщало, что злоумышленник вооружен. СМИ отмечали, что заложниками были девять человек, и разместили видео с изображением напавшего.

После захвата заложников Зурабишвили озвучил ряд социальных и политических требований, среди которых были отмена азартных игр, снижение ставки по банковским кредитам до 7% и удешевление лекарств, отмечают "Новости-Грузия".

Спустя несколько часов после переговоров с представителями властей злоумышленник сдался.

Теги: МВД, Грузия, оружие, прокуратура, захват, заложники, лекарства, Тбилиси, экспертиза, расследование, кредиты, обвинение, захват заложников, психиатрия
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