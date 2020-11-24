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Захвативший в РФ в заложники шестерых детей мужчина сдался полиции

38-летний житель пригорода Санкт-Петербурга Колпино Денис Бельтюков освободил шестерых детей и сдался полиции после разговора с прокурором, пишет "Фонтанка".

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Освобожденных детей отвезли в больницу
Освобожденных детей отвезли в больницу
Скриншот: fontanka.ru

Мужчина, который сегодня захватил в заложники шестерых детей в пригороде российского Санкт-Петербурга, сдался полиции. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

38-летний Денис Бельтюков удерживал детей четыре с половиной часа. Он отпустил их после разговора с прокурором. Сначала выпустил детей, потом сдался сам.

"Под каким предлогом его вынудили отпустить детей и выйти из квартиры, пока не уточняется. Известно, что мужчина уехал вместе с прокурором", – говорится в сообщении.

Шестерых мальчиков на скорой помощи увезли в больницу для обследования.

По данным СМИ, злоумышленник был пьян и вооружен топором. В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Перед захватом заложников мужчина якобы уличил жену в измене, после чего выгнал ее из квартиры и стал угрожать детям. Среди захваченных в заложники детей трое – родные дети Бельтюкова.

Теги: Россия, полиция, Санкт-Петербург, захват, заложники, больница, дети
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