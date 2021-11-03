В МИД подтвердили, что на борту потерпевшего крушение в РФ самолета были двое украинцев

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были два украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результатов идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы", – написал он.

Ранее департамент по авиации министерства транспорта и коммуникации Беларуси сообщал, что, кроме двух украинцев, на борту самолета были два гражданина РФ и три белоруса.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021