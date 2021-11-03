В авиакатастрофе под Иркутском погибли два гражданина Украины

В ведомстве отметили, что самолет попал в сложные метеорологические условия – снег с дождем и ледяной дождь. При этом воздушным судном управлял опытный экипаж. В его состав входило семь человек: помимо двух украинцев, два гражданина РФ и три белоруса.
"Командир имел общий налет более 12 тыс. часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тыс.", – говорится в сообщении.
Груз на борту самолета отсутствовал.
Расследовать авиакатастрофу будет специальная комиссия, которую сейчас создает Межгосударственный авиационный комитет.
Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.
3 ноября 2021 года в России потерпел крушение самолет Ан-18: он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском. После падения самолет загорелся.