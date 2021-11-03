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В авиакатастрофе под Иркутском погибли два гражданина Украины

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Расследовать авиакатастрофу будет специальная комиссия
Расследовать авиакатастрофу будет специальная комиссия
Скриншот: МЧС России / Telegram

В авиакатастрофе самолета Ан-12, который потерпел крушение под Иркутском, погибли два гражданина Украины. Об этом 3 ноября сообщил департамент по авиации министерства транспорта и коммуникации Беларуси.

В ведомстве отметили, что самолет попал в сложные метеорологические условия – снег с дождем и ледяной дождь. При этом воздушным судном управлял опытный экипаж. В его состав входило семь человек: помимо двух украинцев, два гражданина РФ и три белоруса.

"Командир имел общий налет более 12 тыс. часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тыс.", – говорится в сообщении.

Груз на борту самолета отсутствовал.

Расследовать авиакатастрофу будет специальная комиссия, которую сейчас создает Межгосударственный авиационный комитет.

Контекст:

Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.

3 ноября 2021 года в России потерпел крушение самолет Ан-18: он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском. После падения самолет загорелся.

Теги: Россия, Украина, самолет, авиакатастрофа, Иркутск
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