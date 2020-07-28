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В Нацгвардии организовали коррупционную схему с жильем для военнослужащих на 17,3 млн грн – НАБУ

В 2017 году на приобретение жилья для военнослужащих Нацгвардии Украины было предусмотрено более 85 млн грн, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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Двух участников схемы по покупке непригодного жилья объявили в розыск
Двух участников схемы по покупке непригодного жилья объявили в розыск
Фото: depositphotos.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили группу из пяти человек, которая, по данным следствия, организовала коррупционную схему при закупке для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook 27 июля.

По данным следствия, в государственном бюджете Украины на 2017 год предусматривалось более 85 млн 940 тыс. грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ.

"После того, как бенефициарный владелец ряда юридических лиц узнал об этом, у него возник преступный замысел по завладению средствами Нацгвардии. К его реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании. Действуя в рамках преступной группы, указанные лица во время процедуры закупки жилья определили необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевской области, где находились квартиры ООО. После этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья, создав ложное представление членов конкурсной комиссии, не привлеченных к совершению преступления, о соответствии заявленных квартир условиям конкурса", – сказано в сообщении.

В документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации не были подключены, отделочные работы были выполнены частично. Экспертиза показала непригодность этой недвижимости для проживания.

"Детективы НАБУ и САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2714370682141934

20-го и 21 июля этим двум лицам собщили о подозрении. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

По информации НАБУ, остальным предполагаемым участникам схемы сообщили об изменении подозрений в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля им сообщили о завершении расследования и открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд Украины.

Теги: Украина, коррупция, Национальная гвардия, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, ВАКС
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