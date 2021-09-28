В Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. Четверо человек погибли

В аварию попали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовик DAF и КАМАЗ с прицепом.

Вследствие ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.