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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Никополе мужчина бросил рабочее взрывное устройство на территорию детского сада

Ранее хулиган уже привлекался к уголовной ответственности, в этот раз ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Полиция опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором видно подозреваемого
Полиция опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором видно подозреваемого
Скриншот: Поліція Дніпропетровщини / YouTube

Полиция Никополя задержала мужчину, который 27 января бросил самодельное взрывное устройство на территорию детского сада, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате взрыва никто из детей и взрослых не пострадал.

27 января днем на территории детского сада вблизи котельной прогремел взрыв. Заведующая детским учреждением вызвала полицию. Правоохранители изъяли остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

ВИДЕО
Видео: Поліція Дніпропетровщини / YouTube

Полицейские установили и доставили в полицию 37-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в хулиганских действиях. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. 

Теги: взрыв, полиция, Днепропетровская область, Никополь, хулиганство
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