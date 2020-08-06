В Обухове мужчина стрелял возле остановки транспорта и ранил девушку

Водитель автомобиля совершил несколько выстрелов возле остановки общественного транспорта в Обухове. Продавщица из киоска выбежала на улицу на звуки стрельбы и получила ранение в грудь, рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Полицейские задержали мужчину в Обухове Киевской области, который устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта из-за конфликта с водителем автомобиля. В результате стрельбы девушка получила ранения, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля синего цвета несколько раз хаотично стрелял из пистолета возле остановки общественного транспорта. Продавщица из киоска, который находится рядом с местом происшествия, выбежала на улицу на звуки стрельбы.

Девушка получила непроникающее ранение грудной клетки, ее доставили в больницу. По данным правоохранителей, ей 20 лет.

Стрелка задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы. Полицейские изъяли у него пистолет "Форт-12", патроны и разрешительные документы.

"Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них во время движения автомобиля из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента", – уточнили в полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по статье хулиганство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.