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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Обухове мужчина стрелял возле остановки транспорта и ранил девушку

Водитель автомобиля совершил несколько выстрелов возле остановки общественного транспорта в Обухове. Продавщица из киоска выбежала на улицу на звуки стрельбы и получила ранение в грудь, рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Мужчина ранил 20-летнюю продавщицу
Мужчина ранил 20-летнюю продавщицу
Фото: depositphotos.com

Полицейские задержали мужчину в Обухове Киевской области, который устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта из-за конфликта с водителем автомобиля. В результате стрельбы девушка получила ранения, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля синего цвета несколько раз хаотично стрелял из пистолета возле остановки общественного транспорта. Продавщица из киоска, который находится рядом с местом происшествия, выбежала на улицу на звуки стрельбы.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/3194960747225742

Девушка получила непроникающее ранение грудной клетки, ее доставили в больницу. По данным правоохранителей, ей 20 лет. 

Стрелка задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы. Полицейские изъяли у него пистолет "Форт-12", патроны и разрешительные документы.

"Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них во время движения автомобиля из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента", – уточнили в полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по статье хулиганство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Теги: стрельба, больница, Обухов, хулиганство, конфликт, полицейский, уголовное производство, девушка
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