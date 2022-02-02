В Одессе горел многоэтажный дом, пострадали несколько человек – ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили в 03.13. На месте происшествия они установили, что горит квартира на 3-м этаже и балконы на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Сотрудники ГСЧС эвакуировали жильцов дома.

"Спасены из горящего дома трое пострадавших 1967-го и 1968 годов рождения и ребенок 2007 года рождения. В 03.50 пожар удалось локализовать и в 03.55 – ликвидировать", – отметили в релизе.

После ликвидации пожара за помощью к медикам обратились четыре жильца дома, в том числе двое детей, они госпитализированы.

Состояние троих пострадавших – супружеской пары и 54-летнего мужчины – медики оценивают как тяжелое, написала "Думская".

"Ожоговых ран у них, слава богу, нет, но продуктами горения они надышались. Сейчас проходят кислородную терапию, все находятся в сознании и прогноз благоприятный", – сказал заведующий отделением ожогов и политравмы городской больницы №10 Александр Ставратий.

По данным "Думской", в результате пожара пострадали трое детей, они находятся в областной детской больнице.