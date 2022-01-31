В киевском костеле Святого Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы

Пожар в костеле произошел в сентябре прошлого года Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Найем напомнил, что сразу после пожара 21 украинский бизнесмен сообщил, что готов профинансировать ремонт здания. В общей сложности на противоаварийные работы потратили 21,5 млн грн.

За работы отвечал Национальный дом органной и камерной музыки, который в конце концов отчитался за расходы. Большая часть средств пошла непосредственно на противоаварийный ремонт и реставрацию – 19,3 млн грн.

Остальные деньги потратили на экспертизу проекта, техническое обследование здания, наблюдение за строительными работами и содержание службы заказчика.

Кроме того, благотворители создали благотворительную организацию "Фонд костела Святого Николая". На его счету осталось чуть больше 8 млн грн.