В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе. СМИ пишут, что убит криминальный авторитет

Один из раненых погиб, второго госпитализировали. О стрельбе в полицию сообщили сотрудники бильярдного клуба. Правоохранители задержали стрелявшего и изъяли у него оружие.

Позже в НПУ сообщили, что 45-летний иностранец застрелил 65-летнего жителя Одессы и ранил в руку его 51-летнего знакомого. В полиции отметили, что мотивы преступления неизвестны.

Правоохранители открыли производства по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

"Думская" написала, что стрельба произошла в клубе "Арена", погиб криминальный авторитет Назир Алиев. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что подозреваемый – гражданин Азербайджана, он зашел в клуб и сразу начал стрелять.

Издание отметило, что Алиев был связан с "вором в законе" Надиром Салифовым, застреленным в прошлом году в Турции.

"Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Г. Наш источник в прокуратуре считает, что речь идет о переделе сфер влияния в криминальном сообществе Одессы", – написала "Думская".