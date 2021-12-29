ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе. СМИ пишут, что убит криминальный авторитет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гражданин Азербайджана застрелил 65-летнего жителя Одессы
Гражданин Азербайджана застрелил 65-летнего жителя Одессы
Фото: od.npu.gov.ua

28 декабря в одном из бильярдных клубов Одессы мужчина открыл стрельбу и ранил двух посетителей заведения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Один из раненых погиб, второго госпитализировали. О стрельбе в полицию сообщили сотрудники бильярдного клуба. Правоохранители задержали стрелявшего и изъяли у него оружие.

Позже в НПУ сообщили, что 45-летний иностранец застрелил 65-летнего жителя Одессы и ранил в руку его 51-летнего знакомого. В полиции отметили, что мотивы преступления неизвестны.

Правоохранители открыли производства по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

"Думская" написала, что стрельба произошла в клубе "Арена", погиб криминальный авторитет Назир Алиев. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что подозреваемый – гражданин Азербайджана, он зашел в клуб и сразу начал стрелять.

Издание отметило, что Алиев был связан с "вором в законе" Надиром Салифовым, застреленным в прошлом году в Турции.

"Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Г. Наш источник в прокуратуре считает, что речь идет о переделе сфер влияния в криминальном сообществе Одессы", – написала "Думская".

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

Теги: Украина, Одесса, убийство, стрельба, Азербайджан, раненые, вор в законе, НПУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (154166)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (95748)
3
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (89217)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (78595)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (72564)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (68148)
7
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (67033)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (55400)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS