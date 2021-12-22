Во Львовской области задержан "вор в законе" из санкционного списка СНБО – СБУ

"Злоумышленник нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп. Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства. Задержанный – уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.

В мае его включили в санкционный список СНБО и запретили въезд в Украину.

"По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона. Установлено, что для пересечения госграницы и утаивания своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы", – отметили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Украины). Следствие будет ходатайствовать перед судом о его взятии под стражу.