Монастырский об увольнении генералов, которое Аваков назвал "постыдной историей": Не скажу, что это были лучшие профессионалы

Монастырский об увольнении двух генералов: Именно они были ответственны за подготовку списков на рассмотрение СНБО, в которых впоследствии были обнаружены ошибки Фото: Денис Монастирський / Facebook

"Они действительно были уволены. Я не скажу, что это были лучшие профессионалы в системе. Однозначно, лучшие остались на сегодняшний день. Я могу сказать, что именно они были ответственны за подготовку в том числе [санкционных] списков, которые были подготовлены на рассмотрение СНБО и в которых впоследствии были обнаружены соответствующие ошибки", – сказал Монастырский.

В то же время министр подчеркнул, что увольнение генералов не было связано только с этим.

"Оно было связано в целом с оценкой ситуации и необходимостью усиления криминального блока новыми людьми", – добавил он.

4 ноября экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире канала "Украина 24", что после смены руководства министерства двух генералов уволили без объяснения причин.

"Что касается уголовного блока. Это постыдная история, абсолютно постыдная. Генерал Коваль и генерал Марчук, которые возглавляли зачистку от "воров в законе" территории Украины... которые подвергались чудовищной атаке, в том числе со стороны всего криминалитета – на них, на их семьи – постоянно поступали угрозы, им звонили и говорили: "Ты живешь в долг, ты поплатишься". И этих людей просто [уволили] без всяких объяснений причин, просто сказали: "Пишите рапорт, уходите, господа офицеры". Это очень недостойная ситуация", – сказал Аваков.

Он считает, что это произошло по тем же причинам, что и его отставка. По версии экс-министра, руководство партии "Слуга народа" решило, что "Аваков слишком сильный и слишком независимый министр", это относится и к его команде, а в преддверии выборов "нужны беспрекословные исполнители".

Аваков также предположил, что некоторым ворам в законе или уголовным авторитетам удалось таким образом отомстить и пролоббировать эти увольнения.

"Эти люди, которые "воров в законе" с огромными деньгами, огромными возможностями –самых опасных преступников страны – выдворили и получили все эти риски, этих людей выгнали на улицу, не сказав им ни спасибо, ничего. Знаете, что им сказали: "Слушайте, ребята, мы знаем, что вы очень сильные, но вы люди Авакова. Вы очень сильная команда, но нам нужно поменять команду, чтобы была другая". Вот это то, что меня очень сильно беспокоит", – сказал он, отметив, что в остальном желает новому руководству министерства успехов.