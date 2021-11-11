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Монастырский об увольнении генералов, которое Аваков назвал "постыдной историей": Не скажу, что это были лучшие профессионалы

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Монастырский об увольнении двух генералов: Именно они были ответственны за подготовку списков на рассмотрение СНБО, в которых впоследствии были обнаружены ошибки
Монастырский об увольнении двух генералов: Именно они были ответственны за подготовку списков на рассмотрение СНБО, в которых впоследствии были обнаружены ошибки
Фото: Денис Монастирський / Facebook

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что бывшего главу уголовной полиции Евгения Коваля и бывшего начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука уволили из МВД, чтобы "усилить уголовный блок новыми людьми". Об этом он сказал на брифинге 10 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Они действительно были уволены. Я не скажу, что это были лучшие профессионалы в системе. Однозначно, лучшие остались на сегодняшний день. Я могу сказать, что именно они были ответственны за подготовку в том числе [санкционных] списков, которые были подготовлены на рассмотрение СНБО и в которых впоследствии были обнаружены соответствующие ошибки", – сказал Монастырский.

В то же время министр подчеркнул, что увольнение генералов не было связано только с этим.

"Оно было связано в целом с оценкой ситуации и необходимостью усиления криминального блока новыми людьми", – добавил он.

4 ноября экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире канала "Украина 24", что после смены руководства министерства двух генералов уволили без объяснения причин.

"Что касается уголовного блока. Это постыдная история, абсолютно постыдная. Генерал Коваль и генерал Марчук, которые возглавляли зачистку от "воров в законе" территории Украины... которые подвергались чудовищной атаке, в том числе со стороны всего криминалитета – на них, на их семьи – постоянно поступали угрозы, им звонили и говорили: "Ты живешь в долг, ты поплатишься". И этих людей просто [уволили] без всяких объяснений причин, просто сказали: "Пишите рапорт, уходите, господа офицеры". Это очень недостойная ситуация", – сказал Аваков.

Он считает, что это произошло по тем же причинам, что и его отставка. По версии экс-министра, руководство партии "Слуга народа" решило, что "Аваков слишком сильный и слишком независимый министр", это относится и к его команде, а в преддверии выборов "нужны беспрекословные исполнители".

Аваков также предположил, что некоторым ворам в законе или уголовным авторитетам удалось таким образом отомстить и пролоббировать эти увольнения.

"Эти люди, которые "воров в законе" с огромными деньгами, огромными возможностями –самых опасных преступников страны – выдворили и получили все эти риски, этих людей выгнали на улицу, не сказав им ни спасибо, ничего. Знаете, что им сказали: "Слушайте, ребята, мы знаем, что вы очень сильные, но вы люди Авакова. Вы очень сильная команда, но нам нужно поменять команду, чтобы была другая". Вот это то, что меня очень сильно беспокоит", – сказал он, отметив, что в остальном желает новому руководству министерства успехов. 

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

В санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, подчеркнул что ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибкеТракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.

Теги: МВД, Арсен Аваков, СНБО, отставка, вор в законе, увольнение, Денис Монастырский, Нацполиция, Руслан Марчук, Евгений Коваль
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