"Авака брешет, а караван идет". В Офисе Зеленского ответили экс-главе МВД на обвинения в фейках

В среду в своем видеообращении Аваков обвинил Банковую в распространении фейков о его якобы совместном политическом проекте с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

"Придумщикам из Офиса президента хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярную в эти дни экранизацию романа Фрэнка Герберта "Дюна": "Страх убивает разум". Не бойтесь! Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?" – добавил Аваков в своем обращении.

Подоляк в комментарии "РБК-Украина" ответил, что "отставные политики сейчас в Украине стройными рядами ходят к олигархическим структурам за поддержкой, как на Арракис за пряностями".

"А что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака брешет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки", – отметил советник главы ОПУ.