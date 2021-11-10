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ПОЛИТИКА

"Авака брешет, а караван идет". В Офисе Зеленского ответили экс-главе МВД на обвинения в фейках

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Аваков в своем видеообращении 10 ноября обвинил Банковую в распространении фейков
Аваков в своем видеообращении 10 ноября обвинил Банковую в распространении фейков
Фото: depositphotos.com

У бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова достаточно свободного времени, чтобы задуматься, кто и зачем продуцирует "каскад фейков и медийных истерик, не имеющих к реальной жизни никакого отношения". Об этом 10 ноября в комментарии "Бабелю" заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

В среду в своем видеообращении Аваков обвинил Банковую в распространении фейков о его якобы совместном политическом проекте с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

"Придумщикам из Офиса президента хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярную в эти дни экранизацию романа Фрэнка Герберта "Дюна": "Страх убивает разум". Не бойтесь! Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?" – добавил Аваков в своем обращении.

Подоляк в комментарии "РБК-Украина" ответил, что "отставные политики сейчас в Украине стройными рядами ходят к олигархическим структурам за поддержкой, как на Арракис за пряностями".

"А что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака брешет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки", – отметил советник главы ОПУ.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью и сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским. Он также заявил о намерении создать свой политический альянс.

"Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие как Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович [Яценюк]. Есть Юлия Владимировна [Тимошенко] – она находится над всем. Есть [Олег] Ляшко – он просто есть. Есть [Игорь] Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, – который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика, да, это будет, я никуда не денусь и буду этим заниматься", – говорил тогда Аваков.

Советник Андрея Ермака Подоляк, комментируя интервью, заявил, что Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и "ищет союзников в олигархических структурах".

Теги: МВД, Арсений Яценюк, Украина, Арсен Аваков, советник, олигархи, обвинение, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, обращение, Михаил Подоляк
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